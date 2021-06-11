FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı
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FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı Adana'da FETÖ üyeliğinden 7.5 yıl hapis cezası alan çift ByLock kullanıcısı müdür yardımcısı, hücre evinde bin dolarla yakalandı.

FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı

ADANA - Adana'da FETÖ üyeliğinden 7.5 yıl hapis cezası alan çift ByLock kullanıcısı müdür yardımcısı, hücre evinde bin dolarla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, okul müdür yardımcısıyken meslekten ihraç edilen ve ve üzerine kayıtlı iki telefon hattına örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yüklendiği gerekçesiyle FETÖ'ye üyeliği suçundan 2016 yılında müdür yardımcılığı görevinden alınan ve yargılanıp 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen firari Emrah Gözübüyük'ü yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki hücre evine 1.5 ay kaldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gözübüyük'ü yakaladı.

Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu ve sim kart ile bir bölümü kitapların arasına gizlenmiş 1000 dolar ve 625 lira ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. Hükümlünün eki telefonunda yüklü olan ByLock'tan haberi olmadığını, kimin kullandığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı
FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı
FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı
FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası alan müdür yardımcısı hücre evinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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