FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A. polis tarafından yakalandı.
KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A. polis tarafından yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalama emri bulunan M.A.'yı gözaltına aldı. Öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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