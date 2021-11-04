FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A. polis tarafından yakalandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A. polis tarafından yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalama emri bulunan M.A.'yı gözaltına aldı. Öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 'Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz' diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

"Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

 Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title