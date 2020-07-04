FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY), 'üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.B., yakalandı.
04.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:25
NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY), 'üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.B., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen polis H.B'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA