FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.K.(31) hakkında Gümüşhane Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu E.K.'nin Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde yerini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Samsun, Terör, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title