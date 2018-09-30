Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Ceza Alan İngilizce Öğretmeni Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İngilizce öğretmeni, Samsun'da polisin takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen İngilizce öğretmeni Bahri Koca, cezasının kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun'a yerleştiği tespit edilen Bahri Koca, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Canik ilçesi Yeni Mahalle'de yakalandı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Bahri Koca, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN