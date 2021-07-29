FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski savcı tutuklandı
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FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski savcı tutuklandı

FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski savcı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp cezası Yargıtay tarafından onanan eski savcı, polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp cezası Yargıtay tarafından onanan eski savcı, polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken tayini Çorum'a çıkıp daha sonra da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ü.U., yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre cezaevinde yatıp tahliye olduğu öğrenilen Ü.U. hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Ü.U. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan eski savcı bugün Samsun Adliyesine sevk edilip adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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