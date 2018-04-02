Fetö'den 3 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K.'nin eşi Süleyman K. ile FETÖ'nün "sohbet ablası" olarak adlandırılan Sibel B.'nin eşi Harun B. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında ByLock kullandığı tespit edilen üniversite öğrencisi Soner G.'nin de bulunduğu 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN