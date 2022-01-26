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FETÖ'den 2017'den beri aranan firari yakalandı

FETÖ'den 2017'den beri aranan firari yakalandı

FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 2017 yılından bu yana aranan firari, Ankara'da yakalandı.

ANKARA (İHA) - FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 2017 yılından bu yana aranan firari, Ankara'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince 2017 yılında hakkında aranma kararı çıkartılan B.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerine başlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Haber

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