FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı Adana'da FETÖ üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da FETÖ üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Soysal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdür Yardımcılığı yaparken 15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla yakalanan ve memurluktan atılan Mustafa A.'nın aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığını belirledi. Polis ayrıca polis memuruyken FETÖ üyesi olmaktan meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Hasan Ş.'nin de olduğunu tespit etti. Polis bu iki tespitin ardından hükümlüleri yakalamak için çalışma yaptı. Polis hükümlüleri evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete getirilen hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Polis tarafından kovalanan hırsızlık zanlısı kaldırıma oturup çamaşır suyu içti
Polis tarafından kovalanan hırsızlık zanlısı kaldırıma oturup çamaşır suyu içti
Eşini bıçakla rehin aldı! Bursa'da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu
Eşini bıçakla rehin aldı! Bursa'da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu
Yüreklerin ağza geldiği an! Nişanlısından ayrılan genç silaha sarıldı
Yüreklerin ağza geldiği an! Nişanlısından ayrılan genç silaha sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Münir Özkul Derya Baykal
Spor Diego Marcao Şenol Güneş Ünal Karaman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 00:53:17. #1.15#

title