FETÖ'den 12 ilde 17 zanlı gözaltında
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FETÖ'den 12 ilde 17 zanlı gözaltında

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:42
FETÖ'den 12 ilde 17 zanlı gözaltında

merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmede; Tokat merkezli olarak yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütünün il mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile 12 ilde toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlemlere başlandığı bilgisinin paylaşılırken, şahısların bulundukları illerde gözlem altında olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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