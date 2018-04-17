Fetö'den 11 Polis Tutuklandı

Fetö'den 11 Polis Tutuklandı

Kilis’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan biri komiser yardımcısı 11 polis tutuklandı.

Fetö'den 11 Polis Tutuklandı

Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan biri komiser yardımcısı 11 polis tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, daha önce açığa alınan biri komiser yardımcısı toplam 11 polis gözaltına alındı. İfadeleri alınan polisler, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 11 polis cezaevine gönderildi. - KİLİS

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