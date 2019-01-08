Fetö'den 10,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan şüpheli 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Salih S.'nin yargılaması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Salih S., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün kurumunda çalıştığı öğrenilen Salih S., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme tarafından aynı davada yargılanan Güldane K., Faruk D. ve Hüseyin T.'nin ise dosyaları bu davadan ayrılarak devam etmesine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA