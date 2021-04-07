FETÖ'den 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınlardan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınlardan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, önceki sabah Samsun merkez ile Çarşamba ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kapatılan Polis Akademisi/Kolejinden 2015 yılında ilişikleri kesilen, 1'i OMÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, 1'i avukat, 1'i ihraç polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 12 kişi gözaltına alındı. 2 kişi korona virüs testleri pozitif çıktığı için tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Kocaeli ilinde gözaltına alınan H.E. bu ilde adliyeye sevk edilip Samsun Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifa verip tutuklanarak cezaine gönderildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.F.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı