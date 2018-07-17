Fetö Davasının Gizli Tanığı: "Bunaltıcı Bir Şekilde Esnaftan Para Topluyorlardı"

Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen Naksan Holding'le bağlantısı bulunan 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılamasına devam edildi. Bugünkü duruşmada söz alan Lale kod adlı gizli tanık, "Gazetenin parasını bile esnaflardan toplarlardı. Himmet topluyorlardı. Devamlı bunaltıcı bir şekilde esnaftan para topluyorlardı" dedi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlamaları kapsamında görülen Naksan Holding davasına 4 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada gizli tanık olarak Lale ve Yeşil kod adlı iki şahıs dinlendi. Gizli tanıklar, Nakıpoğlu ailesinin FETÖ ile ilişkisini herkesin bildiğini söyledi. Gizli tanık Lale, 1998 yılına kadar çay sohbetlerine katıldığını söyleyerek, bu örgütün o yıllara kadar küçük bir grup olduğunu ifade etti.

"Bunaltıcı bir şekilde esnaftan para topluyorlardı"

Gizli tanık Lale, "O yıllarda küçük bir grup olan cemaat Gaziantep'te Safa Dershanesi ve küçük bir evde faaliyet gösteriyordu. Esnaftan para topluyorlardı. Gazetenin parasını bile esnaflardan toplarlardı. Sonra Emine Nakıpoğlu adında bir okul açıldı. Buralarda toplantılar devam etti. Himmet topluyorlardı. Devamlı bunaltıcı bir şekilde esnaftan para topluyorlardı" dedi.

Lale kod adlı gizli tanık, örgütün 1998 yılına kadar hızlı bir büyüme içinde olduğunu, Gaziantep'te tüm yurt ve okulların Nakıpoğlu adıyla açıldığını belirtti.

Gizli tanık Lale, Mahkeme Başkanı Murat Çolak'ın 'toplanan paralar kime veriliyordu' sorusu üzerine ise görevli olan 'abi'lere verildiğini söyledi. Gizli tanık, "Paraların toplandıktan sonra gariban çocuklara burs olarak verildiğini söylerlerdi. Paraları toplantıya gelen 'abi'lere verirlerdi. Bu paralara Kenya'da okul yapılacak falan derlerdi" şeklinde konuştu.

Yeşil kod adlı tanık ise "Sohbetler için her grubu ayrı bir firma üstlenirdi. Sohbetleri 'abi' dedikleri hocalar organize ederlerdi. Sürekli değil ama arada himmet toplanırdı. Paraları cemaatin 'abi'leri toplar, bu paralar ile yoksul ailelere yardım, öğrencilere burs verdiklerini söylerlerdi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Çolak, Yeşil kod adlı tanığın daha önceki savcılık ifadesinde, "Toplantıları Nakıpoğlu yapardı" dediğini hatırlatarak, "Bu toplantıları Nakıpoğlu ailesi mi yapardı" diye sordu. Gizli tanık Yeşil, "Ev sahipliği ayrı, toplantı organizesi ayrıdır. Toplantıları 'abi'ler yapardı" cevabını verdi.

Tutuklu sanık Taner Nakıpoğlu ise gizli tanıkların beyanlarını kabul etmeyerek, "Ben 1998 yılında askerlik görevimi yapıyordum. O yıllarda onkoloji tarafında arsa aldığımız doğru değildir. 2007 yılı öncesi o bölgeden üzerimize bir tapu yoktur. Yeşil kod isimli şahıs ise Nakıpoğlu ailesinin sohbetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Biz ne evde ne iş yerimizde sohbetlere ev sahipliği yapmadık" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya öğle arası verildi. - GAZİANTEP