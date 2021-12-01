FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olan, darbeciler tarafından hazırlanan sözde görevlendirme listesinde TRT Genel Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Güvenç ile birlikte 3 sanığın beraatini istedi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ihlal' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar eski Korgeneral Yıldırım Güvenç, Tahmazhan Berk, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney ve Abdullah Yiğit duruşmada avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Mahkemede sanıklar hakkında savcı esas hakkında mütalaasını okudu. Sanıklar Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu'nun bütün suçlamalardan beraatını isteyen savcı, sanıklar Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit'in ise 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunma hazırlamak için ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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