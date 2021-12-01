FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olan, darbeciler tarafından hazırlanan sözde görevlendirme listesinde TRT Genel Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 tutuksuz...

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olan, darbeciler tarafından hazırlanan sözde görevlendirme listesinde TRT Genel Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Güvenç ile birlikte 3 sanığın beraatini istedi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ihlal' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar eski Korgeneral Yıldırım Güvenç, Tahmazhan Berk, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney ve Abdullah Yiğit duruşmada avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Mahkemede sanıklar hakkında savcı esas hakkında mütalaasını okudu. Sanıklar Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu'nun bütün suçlamalardan beraatını isteyen savcı, sanıklar Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit'in ise 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunma hazırlamak için ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.


MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

 FETÖ'nün jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

 Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title