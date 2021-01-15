FETÖ'den yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'na beraat kararı

FETÖ'nün "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olduğu ileri sürülen, eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu, yargılandığı davada beraat etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında yargılanan, eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı, emekli tuğgeneral Celal Başoğlu için mahkeme kararını verdi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, avukatı ile katılan Başoğlu, mahkeme heyetinden beraatini istedi. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu, mahkeme heyetinin kararı sonucunda beraat etti.