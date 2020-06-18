FETÖ davası avukatının hakimleri tehdit ettiği iddia edildi
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FETÖ davası avukatının hakimleri tehdit ettiği iddia edildi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir FETÖ davası avukatının mahkeme başkanı, üyeleri ve savcıları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

FETÖ davası avukatının hakimleri tehdit ettiği iddia edildi
18.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:02

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir FETÖ davası avukatının mahkeme başkanı, üyeleri ve savcıları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ yargılanmasının karara bağlanarak, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesinin ardından avukat Ömer C. B. hakkında mahkeme başkanı, üyeleri ve duruşma savcısını tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

"Birebir görüşeceğim sizinle"

Duruşmanın sonra ermesinin sonrasında yaşanan ve tutanağa geçirilen olayda sanık R.S.Y.'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının açıklanmasının ardından avukatı Ömer C. B.'nin mahkeme başkanına, üye hakimlere ve duruşma savcısına hitaben, "Bu kızdan ne istiyorsunuz, derdiniz ne sizin, söyleyin de anlayalım, sizinle çok net tek tek görüşeceğim bu iş biter. Ben başkasına benzemem. Birebir görüşeceğim sizinle. Hepinize göstereceğim" diyerek tehditte bulunduğu belirtildi.

"Gel şimdi dışarıda görüşelim"

Tutanakta, duruşmanın bitmesinin ardından avukat Ömer C. B.'nin salondan dışarı çıkmasının istendiği, kendisinin tekrar avukat masasına oturmaya çalıştığı, üye hakimin uyarısının ardından aynı sözleri tekrarladığı ve güvenlik görevlileri çağrıldığında ise kürsüye yaklaşarak, "Ben kimseye benzemem. Gel şimdi dışarıda görüşelim dışarıda. Gel gel bekliyorum. Dışarıda bekliyorum. Siz hakim, savcı değilsiniz. İnsan da değilsiniz. Tek tek hepiniz hayvansınız, evet hayvansınız" şeklinde hakaret ettiği belirtildi.

Avukat Ömer C. B.'nin kendiliğinden, güvenlik görevlileri refakatinde duruşma salonundan çıkarıldığının belirtildiği tutanak ile beraber İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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