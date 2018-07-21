Fetö Davalarını Etkileyen Çeteye Operasyon: 5 Tutuklama (2)

ÇETE LİDERİ DE TUTUKLANDI

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen çetenin lideri olduğu iddia eline E.E.T. de savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların sayısı böylelikle 6'ya çıktı.