FETÖ davalarında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ davalarında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ davalarında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık İ.O. ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Karardan önce son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden İ.O. beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

FETÖ itirafçısı indirim aldı

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen H.B., itirafçı olmasından dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 1 ay hapse mahküm edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Mert Günok Fatih Terim Deniz Türüç Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ davalarında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:57:39. #1.16#
title