FETÖ'dan 9 şüpheliye işlem yapıldı

FETÖ'dan 9 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.

FETÖ'dan 9 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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