FETÖ'dan 9 şüpheliye işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir
Son Dakika Haberleri