FETÖ'dan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.