FETÖ'dan 2 şüpheli yakalandı
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FETÖ'dan 2 şüpheli yakalandı

FETÖ'dan 2 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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