FETÖ'dan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı