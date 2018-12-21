Fetö'cüleri Tahliye Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası Davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında tutuklananları, para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen sanıklardan 2'sinin tahliyesi kararlaştırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, tutuklu yargılanan Eyüp Ensar Ç, Bayram Ö. ve Hamza Ö, tutuksuz sanıklar M.İ, Y.Y. ve M.Y.B. ile sanık yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz 2 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Örgüt elebaşı olmakla suçlanan Eyüp Ensar Ç, bir önceki duruşmadaki savunmasını tekrarladı.

FETÖ davalarını her zaman takip ettiklerini belirten sanık, "Dolayısıyla çevrem de bunu bilirdi. Arkadaşlarım, dostlarım bazen bana iyi bir avukat aradıklarını söylediklerinde onlara kendi avukatlığımı da yapan Onur Özge T'yi önerirdim. Biz asla bir örgüt kurmadık, öyle bir amacımız olmadı. Biz sadece arkadaşlarımıza, eşe, dosta yardımcı olmaya çalıştık. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum." görüşünü savundu.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Adliyedeki çürük elmaları eleyelim"

Mahkemede müşteki sıfatıyla ifade veren, daha önce FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanıp tahliye edilen iş adamı K.S, Eyüp Ensar Ç'nin avukatı olarak bilinen ve geçen celse dosyası tefrik edilen sanık avukat Onur Özge T'nin kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini, "Dosyanı biliyoruz bana vekalet verirsen tahliye olursun, yüksek makamlarda tanıdıklarımız var." dediğini, daha sonra tahliye olduğunda Eyüp Ensar Ç'nin kendisinden para istediğini anlattı.

K.S, örgüt elebaşının bürokratlar ve devlet erkanıyla çektirdiği fotoğraflarla insanların hayatları üzerinden rant sağladığını ve onları tehdit ettiğini öne sürdü. K.S, şunları kaydetti:

"Bu adamları tanımıyorum. Beni cezaevinde ziyaret etti avukat ben de onlara vekalet vermedim. Dosyam zaten tertemizdi. Tahliye olacağımı biliyordum. Tahliye oldum ve bu Ensar denilen adam beni cezaevinin kapısında karşılamaya geldi. Bana kendini tanıttı ve daha sonra beni arayarak iş yerime gelerek para istedi. 'Seni biz tahliye ettik.' dedi. Para vermedim hatta kendisine çok fazla hakaret de ettim. Daha sonra bir gün iş yerime gidip yanımda çalışan kızlara 'Ona söyleyin versin parayı yoksa çıkardığımız gibi içeri geri tıkmayı da biliriz.' dediğini öğrendim. Arkamdan arkadaşlarıma 'Bu adamın kafasına bir kurşun sıkmak lazım.' diye de racon kesmiş. Bu adam siyasilerle savcılarla çektirdiği fotoğraflarla onlarca insanı mağdur etti. Eski terör savcısıyla ilişkilerini de biliyorum."

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutuklu sanıklar Bayram Ö. ve Hamza Ö'nün tahliyesine, emekli cumhuriyet savcısı İ.K. ile FETÖ/PDY davalarında yargılanan bazı iş adamlarının tanık olarak dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Bursa ve çevre illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı sanıkları, para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 Temmuz'da 9 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı tutuklanmıştı. Avukat Onur Özge T, üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, ardından hakkındaki dosya tefrik edilmiş, tutuklu sanıklardan 2'si bir önceki duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA