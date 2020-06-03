- FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek
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- FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek

- FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, başkent Washington'da başlayan gösterilere katıldı.

03.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:17

- FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek

WASHINGTON - ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, başkent Washington'da başlayan gösterilere katıldı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu ise, ülkedeki protestolarla ilgili yaptığı paylaşımda İstanbul'da kargaşa çıkması temennisinde bulundu.

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri hız kesmeden devam ediyor. ABD'de yaşayan FETÖ'cülerden ise protestolara destek geldi. Başkent Washington'daki protestolarda FETÖ'nün firari isimlerinden Adem Yavuz Arslan'ın protestocular ile birlikte yürümesi dikkat çekti. Washington'daki gösterilere destek veren firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, sosyal medyada hesaplarından görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

FETÖ'cü Emre Uslu'nun darbe özlemi

ABD'de yaşayan bir başka firari FETÖ'cü Emre Uslu da ülkedeki protestolara yönelik sosyal medyada hesabından paylaşım yaptı. Uslu yaptığı paylaşımda Türkiye'yi de hedef göstererek, "Gece saat 11. New York binlerce insan adaletsizliğini protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına" ifadelerini kullandı. "İşte ABD bu yüzden büyük" diyen Uslu, "Topluluğa bakın. Siyahi bir insanın öldürülmesini protesto edenlerin çoğu beyaz. ABD büyük orduları olduğu için değil, cesur insanları olduğu için büyük ve güçlü" dedi.

Öte yandan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu ve basketbolcu Enes Kanter de geçtiğimiz günlerde Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki protestolara katılmıştı.

- FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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