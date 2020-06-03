FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, başkent Washington'da başlayan gösterilere katıldı.

FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek
03.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:15

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, başkent Washington'da başlayan gösterilere katıldı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu ise, ülkedeki protestolarla ilgili yaptığı paylaşımda İstanbul'da kargaşa çıkması temennisinde bulundu.

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri hız kesmeden devam ediyor. ABD'de yaşayan FETÖ'cülerden ise protestolara destek geldi. Başkent Washington'daki protestolarda FETÖ'nün firari isimlerinden Adem Yavuz Arslan'ın protestocular ile birlikte yürümesi dikkat çekti. Washington'daki gösterilere destek veren firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, sosyal medyada hesaplarından görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

FETÖ'CÜ EMRE USLU'NUN DARBE ÖZLEMİ

ABD'de yaşayan bir başka firari FETÖ'cü Emre Uslu da ülkedeki protestolara yönelik sosyal medyada hesabından paylaşım yaptı. Uslu yaptığı paylaşımda Türkiye'yi de hedef göstererek, "Gece saat 11. New York binlerce insan adaletsizliğini protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına" ifadelerini kullandı. "İşte ABD bu yüzden büyük" diyen Uslu, "Topluluğa bakın. Siyahi bir insanın öldürülmesini protesto edenlerin çoğu beyaz. ABD büyük orduları olduğu için değil, cesur insanları olduğu için büyük ve güçlü" dedi.

Öte yandan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu ve basketbolcu Enes Kanter de geçtiğimiz günlerde Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki protestolara katılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Kabak Mete Gazoz Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 20:16:04. #1.15#
title