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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı.

Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9'unun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi" denildi. - EDİRNE

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Haber: FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı - Haberler
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