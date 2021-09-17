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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler jandarmaya yakaladı Aralarında eski hakim, eski emniyet amiri ve görevli öğretmenin olduğu FETÖ şüphelileri, kaçmak üzereyken yakalandı İzmir'in Urla ilçesinde, aranan bir grup FETÖ üyesi, deniz yoluyla...

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler jandarmaya yakaladı

Aralarında eski hakim, eski emniyet amiri ve görevli öğretmenin olduğu FETÖ şüphelileri, kaçmak üzereyken yakalandı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, aranan bir grup FETÖ üyesi, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin eski hakim, eski emniyet amiri, eski komiser yardımcısı, eski sağlık teknikeri, eski gümrük memuru ve hala görevde olduğu öğrenilen öğretmen oldukları belirlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bilgi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETÖ şüphelilerinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı - Haberler
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