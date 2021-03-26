FETÖ'cüler KKTC'de gaybubet evi peşinde
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FETÖ'cüler KKTC'de gaybubet evi peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ'cüler KKTC'de gaybubet evi peşinde

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla hafta başında İsmail Okkalı ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Türkiye'yle getirilen Ayşe Özalp'in örgüt ablalarından olduğu, gaybubet yapılanması için Kıbrıs'a gittiği belirlendi.

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–MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla hafta başında İsmail Okkalı ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Türkiye'yle getirilen Ayşe Özalp'in örgüt ablalarından olduğu, gaybubet yapılanması için Kıbrıs'a gittiği belirlendi. İsmail Okkalı'nın ise FETÖ'ye gaybubet evi olarak kullanılacak evler bulan, TSK'nın mahrem yapılanması içinde olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü tarafından Kuzey Kıbrıs yapılanmasında görevlendirilen FETÖ üyeleri İsmail Okkalı hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 17 Mart, Ayşe Özalp hakkında ise Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 24 Mart tarihinde 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklama kararları verildiği belirtildi. MİT ve Emniyetin ortak operasyonu ile 28 Ocak'ta Hatay'da görev yapan FETÖ'cü polis memurlarından sorumlu örgüt abisi Ahmet Yiğit de KKTC'de ortak operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. FETÖ abisi Ahmet Yiğit'in örgütün Kıbrıs yapılanması için faaliyet yürütürken yakalandığı belirlenmişti.  

MİT'İN SIKI TAKİBİNDE 

Örgütün Kuzey Kıbrıs yapılanması ise MİT'in sıkı takibinde. Örgüt üyelerinin faaliyetlerini yerel kaynaklarla izleyen MİT, tespit edilen gaybubet evlerine yönelik emniyetle birlikte operasyon düzenliyor. Terör örgütünün son dönemde yakalanan ve itirafçı olan üyelerinin gaybubet evleriyle ilgili verdiği bilgelerle Türkiye'de gizlenemeyen FETÖ'cülerin, Kuzey Kıbrıs'ta yapılanma ve gizlenmeyi hedeflediği yönünde çok ciddi verilere ulaşıldı.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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