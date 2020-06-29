FETÖ'cüler illegal dersane kurup faaliyetlerine devam etmişler
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FETÖ'cüler illegal dersane kurup faaliyetlerine devam etmişler

Bursa'da yeni yapılanma aşamasında olan ve illegal dershane kuran FETÖ'cülere yapılan operasyonda 15 eski öğretmen ile bir ihraç ebe yakalandı.

FETÖ'cüler illegal dersane kurup faaliyetlerine devam etmişler
29.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:50

Bursa'da yeni yapılanma aşamasında olan ve illegal dershane kuran FETÖ'cülere yapılan operasyonda 15 eski öğretmen ile bir ihraç ebe yakalandı. 6 kişi daha aranırken, 4 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay süren teknik takibin sonucu FETÖ Terör Örgütünün yeni yapılanma içerisinde olduğu bilgisini aldı. Bursa merkezli Konya, Giresun ve Manisa dahil 4 ilde illegal dershane kurulduğu belirlendi. Örgütün üyelikten haklarında işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan özel okullarda görev yapan ve kamu görevinden ihraç edilen öğretmenleri istihdam ettiği, bu şahıslara maddi kaynak sağladığı, örgütün tabanını yeniden topladığı belirlendi.

Gözaltına alınan 15 eski öğretmenin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliğini yeniden sağlamaya çalıştıkları; haklarında yakalama kararı bulunan kişilere maddi ve erzak desteği yaptıkları, haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan özel okullarda görev yapan öğretmenlere maddi kaynak belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına gıyaplarında hakaret etmek sureti ile suç işledikleri tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ Silahlı Terör Örgütüne ait okul ve dershanelerde çalışan 15 öğretmen ile 1 ihraç ebe gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 4 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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