FETÖ'cüler ABD sokaklarında ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından yağma ve protestolar aralıksız sürüyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından yağma ve protestolar aralıksız sürüyor. Gösterilere katılan FETÖ'cü isimlerden Enes Kanter, Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu 'nun protestolarda yer alması Gezi Kalkışması'nda FETÖ'nün Gezi Parkı'na desteğini anımsattı.

ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından protestolar sürüyor. Yağmaların sürdüğü sokak hareketleri hala devam ederken, her fırsatta ABD'yi öven FETÖ'cü isimlerden Enes Kanter, Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu 'nun protestolarda yer alması Gezi Kalkışması'nda FETÖ'nün Gezi Parkı'na desteğini anımsattı. Bir çok şehirde devam eden protestolardan birinde FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter de sloganlar attığı görüntülere yansırken, sokak hareketlerine destek veren Kanter'in bu tavrı Türkiye'deki Gezi Kalkışması'nda FETÖ'cülerin Gezi Parkı'na destek vermesini hatırlattı.

FETÖ'CÜ ARSLAN DA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da bugün Beyaz Saray'ın önünde yapılan protestolara katıldı. Sosyal medya hesabından ABD'deki sokak hareketleri için paylaşımlar yapan Arslan, "Eylem devam ediyor. Yine her yer polis" dedi.

Kaynak: DHA