FETÖ'cü teğmenler, aldıkları 340 bin TL'lik tekneyle kaçamadan yakalandı

KOCAELİ Ağır Ceza Mahkemesi'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılamaları devam eden, askeriyeden ihraç edilen denizci teğmenler Ö.P., E.D. ve B.A. 340 bin TL değerindeki tekneyle Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde takip edilen FETÖ firarileri ve yargılamalarına devam edilenlerin yurt dışına kaçma çalışmalarının araştırılması kapsamında, görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmenin yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yargılanan ve dosyaları Yargıtay'da temyiz aşamasında bulunan Ö.P., E.D. ve B.A. operasyonla yakalandı. Ö.P.'nin 340 bin TL değerinde tekne aldığının tespiti üzerine yapılan takipte, Sahil Güvenlik ekipleriyle bilgi paylaşımı yapıldı. Görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak üzereyken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Adli işlemleri için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce teslim alınan şüphelilerin üzerinden 15 bin TL, 2 bin 80 uuro ve bin dolar ele geçirildi. Öte yandan teknedeki aramalarda da 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 USB bellek ve 1 hard diske el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., E.D. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.