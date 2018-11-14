FETÖ'cü Subay Avukatıyla Eşcinsel İlişkiye Girerken Yakalandı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşı, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla cinsel ilişkiye girerken basıldı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, cezasını çekmek için Silivri Cezaevine konulan Ü., iddiaya göre burada avukatıyla ilişkiye girerken basıldı.
AVUKATI İLE GÖRÜŞÜRKEN, KAMERANIN AÇISINDAN ÇIKTI
Gazetenin manşetten çıktığı habere göre FETÖ'cü subay Ü. 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.
İNFAZ KORUMA MEMURLARI GÖRDÜ
Haberde; şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, Ü. ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladığı belirtildi.
FETÖ'cü eski yüzbaşının koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği iddia edildi.
-
İnanmalı mıyız? kral çıplakCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
darbeci zaten muebbet almis vatan haini bunlara halen bizim paralarla icerde ekmek su yemek verip besliyolar normalde bu haini boyle beslemeseler azmaz di demekki icerde iyi bakiyolarCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
ÇAMUR AT iZi KALSIN. ALLAH (CC) KULUNU KURU iFTiRADAN SAKINSIN.Cevap Yaz 8 18 Yayından Kaldır
-
böyle insanlar sebebiyle dinimiz kötü biliniyor. bu insanların asıl cezasını rabbim verecektir. .Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
-
resmen iftira atıyolar yalancı ağzınız eğilsin ceza evinden başka yer bulamadılarmı yapıcak iftira ha resmenCevap Yaz 9 18 Yayından Kaldır