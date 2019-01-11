Fetö'cü Savcı Örgüte Para Desteğine Takipsizlik Vermiş

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski savcının, örgüte yardımlarla ilgili takipsizlik kararı verdiği belirtildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski cumhuriyet savcısı Erhan Yardımcı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Kararda, sanığın ByLock programına bin 870 kez giriş yaptığı bilgisine yer verildi.

Eski savcı Yardımcı'nın önce Gaziantep, ardından Siirt'e tayin edildiği ve ByLock'a girişlerin de bu illerden yapıldığı belirtilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın abone bilgileriyle nüfus ve ikamet kayıtları birlikte değerlendirildiğinde BTK'den gelen ByLock internet baz bilgileriyle uyumlu olduğu ve eldeki verilerin birbirleriyle örtüştüğü görülmüştür. Yine ByLock internet baz bilgilerinin, bağlantı tarihlerindeki telefon görüşmelerine ilişkin iletişimin tespiti kayıtlarındaki baz istasyonu kayıtlarıyla da örtüşür nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

Örgüte yardımı "bağış yapma hakkı" diye aklamış

Erhan Yardımcı'nın, Gaziantep'te cumhuriyet savcısıyken 3 Mart 2015'te başka mahkemece FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan iş adamı Mehmet Yaşar'ın örgüte para göndermesine ilişkin takipsizlik kararı verdiği bildirilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın kendi yazmış olduğu kovuşturmaya yer olmadığı kararında geçen bir ibarede, 'Şüpheli Mehmet Yaşar'ın Fethullah Gülen cemaatine maddi yardımda bulunduğuna ilişkin konunun ise hukuk sistemimizde kişilere tanınan, özel veya tüzel kişilere bağış yapma hakkı kapsamında kaldığı, bu durumun herhangi bir suç oluşturmadığı' şeklindeki ifadesiyle sanığın görevini bu örgütü kurtarmak için kullandığı anlaşıldığından alt sınırdan uzaklaşmak hasıl olmuştur."

Tüm dosya kapsamında sanığın öğrenciliği döneminde örgüt evlerinde kaldığı ve sohbetlere katılarak irtibatını kesmediği belirtilen kararda, Yardımcı'nın "ByLock" isimli kriptolu haberleşme programını kullanmadığına yönelik beyanının, BTK'nin teknik verileriyle desteklenen ByLock sorgu raporları göz önünde bulundurulduğunda suç şüphesinden kurtulmak amaçlı olduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararda, sanığın örgüt içi evlilik kapsamında örgütün izdivaç sorumlusuyla iletişime geçtiği bilgisi de yer aldı.

Kararda, dosyadaki tanık beyanları ve deliller dikkate alındığında sanığın terör örgütü üyeliğini çağrıştırır süreklilik, çeşitlilik ve devamlılık gösteren fiil ve davranışları barındırdığı, bu sebeple silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğunun anlaşıldığı, suçun işleniş biçimi, konusunun önem ve değeri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınıp, takdiren temel ceza belirlenerek hüküm kurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA