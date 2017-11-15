FETÖ'cü şahıs Yunanistan'a kaçarken yakalandı



MUĞLA - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yurt dışı yapılanması kapsamında aranan bir kişi Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Muğla'nın Bodrum İlçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fetö'nün İsviçre'deki okuluna üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 37 yaşındaki Emre D. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Aynı zamanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen ve Yunanistan'ın İstanköy Adasına kaçacağı ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Adli Makamlara sevk edilen Emre D. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.