FETÖ'cü öğretmen yakalandı

FETÖ'cü öğretmen yakalandı

Balıkesir'de polisin yaptığı FETÖ/PYD operasyonunda şüpheli dershane öğretmeni yakalandı.

10.09.2019 16:25
FETÖ'cü öğretmen yakalandı

Balıkesir'de polisin yaptığı FETÖ/PYD operasyonunda şüpheli dershane öğretmeni yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli öğretmen Balıkesir il merkezinde yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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