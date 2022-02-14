Son dakika haberi... FETÖ'CÜ MAHREM İMAMLARA OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Bursa'da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Demirören Haber Ajansı - Güncel