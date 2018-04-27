Azerbaycan FETÖ'nün Kilit İsmini Türkiye'ye İade Etti

Azerbaycan FETÖ'nün Kilit İsmini Türkiye'ye İade Etti

FETÖ kilit isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan bu akşam Türkiye'ye iade edildi.

Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan bu akşam Türkiye'ye iade edildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANIYORDU

Örgütün yurtdışı yapılanmasındaki Mustafa C., Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY üyeliğinden aranıyordu. FETÖ/PDY'nin yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan'dan bu akşam Türkiye'ye iade edildi.

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YORUMLAR (7)

  • HAKAN :
    İster iade edilsin ister kaçırılıp getirilsin. Önemli olan Türkiye'de olması ve kilit isim miş ya sözde o kilidi açmak kolay kilidi aç. İdam et tertemiz olsun. Bunların hakkı bu. Onlar günahsız insanlara acımadı. Devlete millete ülkeye hainlik etti. Hainin sonu idam olmalı idam.
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  • HAKAN:
    Bunun gibi hainleri ceza evine koyup devletin elektrik, şu, yatak, yemek gibi imkanlarından faydalandırmasınlar. Bu hainlere güzel ülkemin oksijeni bile haramdır. Onlar bunu bile hak etmiyor. Çünkü katil bunlar katil. İdam edilmeli bu ve bunun yandaşı şerefsizler
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