Fetö'cü harun çelik, arnavutluk'tan türkiye'ye getirildi
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Fetö'cü harun çelik, arnavutluk'tan türkiye'ye getirildi

FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildiArnavutluk, (DHA)- FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi.

02.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:00

FETÖ'cü Harun Çelik, 'tan 'ye getirildi

Arnavutluk, (DHA)- FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi. FETÖ'cü Çelik'in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak 'Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap' diye bağırdıkları duyuldu.

Arnavutluk'ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik'in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için 'bayılma numarası yap Harun!' diye bağırdıkları duyuldu.

Kaynak: DHA

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: Fetö'cü harun çelik, arnavutluk'tan türkiye'ye getirildi
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