FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'deki Pastanesinde İlk Kez Görüntülendi
FETÖ operasyonu sonrası Türkiye'den kaçan Hakan Şükür, çalıştığı cafede ilk kez görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, GS formalı fotoğraflarıyla "Nereden nereye..." yorumunu yaptı.
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı olan FETÖ'cü Hakan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı.
2015 İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den kaçan Şükür, ABD'nin California eyaletinde Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işletmeye başlamıştı.
CAFEDE ÇALIŞIRKEN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Firari Hakan Şükür, sahibi olduğu cafede çalışırken ilk kez görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğrafını yorumlayan taraftarlar, Galatasaray'da futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını paylaşarak "Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (83)
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yaw hakan şükür bana bişi yapmadı bu millete bişi yapmadı neyin kafası bu hakan şükür bi hata yaptı çekiyo hatasını memleketinden uzakta kendinize gelin ayıptırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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vatansızsefilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MİT ne işe yarar? Dışarıdaki bütün vatan hainleri paketlesenize ne duru yorsunuz? Yok paketleme yapamıyorsanız beni görevlendirir vatan için yaparım.hem de asgari ücrete devam diyerek,yok asgari ücreti vermezseniz bedavaya gene yaparım vatan için değilmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kula kulluk edenlere yaziklar osun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hain doğdu hain ölecek ne yapsadda Allah lanet i üzerine olacak yazıklar olsunCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır