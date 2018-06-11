Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nerede olursa olsunlar o FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz, tutup getiriyoruz. Okullarını kapatıyoruz, kurumlarını kapatıyoruz. Hiçbirini bırakmayacağız. Milletimize sözümüz var. Ne gerekiyorsa yapacağız, peşini bırakmayacağız." dedi.



Çavuşoğlu, Antalya'nın Demre ilçesine yapılacak devlet hastanesi için belediye meydanında düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını getirdiğini söyleyerek, "Cumhur İttifakı"nda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve arkadaşları ile arazide çalıştıklarını, halka ne yapmak istediklerini, ideallerini anlattıklarını belirtti.

Türkiye sevdalısı yerli ve milli olanların Türkiye, devlet, millet ve bayrak için güçlerini Cumhur İttifakı'nda birleştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "İnşallah bu ittifakımızı seçimden sonra da devam ettireceğiz. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar birlikte, el ele, omuz omuza çalışacağız. Farklı partilerimiz olabilir ama hedefimiz ve gayemiz birdir. Hedefimiz, bayrak, devlet ve millettir. Bu nedenle ittifaka gittik." diye konuştu.



Çavuşoğlu, yapılan referandum sonucunda alınan kararla Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini dile getirerek, yeni sistemle Türkiye'nin çok daha güçlü olacağını ifade etti.



"Devletimiz güçlü olacak ama milletimizin yanında olacak." diye konuşan Çavuşoğlu, hükümetin de güçlü olması sayesinde hızlı karar alıp uygulayacağını anlattı.

Çavuşoğlu, artık koalisyon dönemlerinin bittiğini, ancak isteyen partilerin seçimler öncesinde ittifak kurabildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bir tarafta 'Yaptık yapacağız, bu millet daha fazlasını hak ediyor, daha fazlasını yapmalıyız' diyenler var diğer tarafta ise bugüne kadar 'Yaptırmayız' diyen, şimdiyse 'yıkacağız, çöpe atağız' diyenler var. Dünyanın en büyük projelerini Türkiye'de hayata geçiriyoruz. 'Bunları durduracağız, hazır projeleri çöpe atacağız' diyenler var. Bir taraftan gece gündüz terörle mücadele etmek için çaba sarf edenler var. Ordumuz, Mehmetçik'imizle, jandarmamızla, polisimizle tüm güçlerimizle, kurumlarımızla Türkiye'den ve ötesinden, nerede olursa olsun teröristleri temizleyeceğiz diyenler var. Diğer tarafta o teröristlere para, silah her türlü yardım götürenleri ve teröristlerin güdümünde olanları ve hatta 'Türkiye'yi böleceğiz, kendi devletimizi kuracağız. PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz', Kobani'den sonra 'Sokaklara çıkın, yakıp yıkın' diyerek 60'tan fazla vatandaşımızın şehit olmasına sebep olanları hapisten çıkarmaya çalışanlar var. Bunların bazıları da güya sözde milliyetçi. Bunların hepsi bir oyunun parçası. Biz de diyoruz ki 'Bu oyunu bozmaya geldik.' Bugüne kadar oyunları bozduk, bundan sonra hep beraber Allah'ın izniyle oyunları bozacağız."

"Savunma sanayi önemli"

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yerli ve milli silah ürettiklerini ve bunlara diğer ülkelerden yoğun talep olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında DAEŞ, PKK ve YPG'ye karşı. Aynı şekilde onları çukurlarına gömdükten sonra dağlarında da inlerine gömerken, insansız hava araçlarımız, uçaklarımız kendi silahlarımız olmasaydı, bu kadar başarılı olamazdık. O yüzden namerde muhtaç olmayacağız ve ürettiğimiz ürünleri de dünyaya satacağız, para kazanacağız. Savunma sanayi önemli, önceliklerimizden bir tanesi bu." diye konuştu.



AK Parti kurulduğundan bu yana "e-muhtıra", "MİT'e operasyon", "Gezi olayları", "17-15 Aralık FETÖ operasyonu" ve "15 Temmuz hain darbe girişimi" gibi engellerle karşılaştıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Hepsinin üstesinden milletimizle birlikte geldik. Karşımıza kim çıkarsa çıksın gelmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız 'Topunuz, alayınız gelin' diyor. FETÖ sınırın içindeymiş, ötesindeymiş hiç problem yok. Nerede olursa olsunlar o FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz, tutup getiriyoruz. Okullarını kapatıyoruz, kurumlarını kapatıyoruz. Hiçbirini bırakmayacağız. Milletimize sözümüz var. Ne gerekiyorsa yapacağız, peşini bırakmayacağız."



Kuzey Antalya Çevre Yolu açılıyor

Yaptıkları yatırımlara da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'de sağlık sorunlarını çözdüklerini belirterek, sayısı 800 olan yoğun bakım ünitelerinin sayısını 5 bine çıkarttıklarını, yüksek maliyetli ameliyatlarda vatandaşlardan para alınmasını engellediklerini söyledi.



Eğitimde katsayı adaletsizliğini ve kız öğrencilerinin başörtüsü sorununu ortadan kaldırdıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Antalya'da üniversite sayımız beş oldu. Demre'ye de bir meslek yüksek okulu açılacak. Daha sonra Batı Antalya üniversitesini kuracağız. Bu bölgedeki tüm fakülte ve meslek yüksekokullarını birleştireceğiz." diye konuştu.



Antalya merkezini Isparta yoluna bağlayacak 19 kilometrelik Kuzey Antalya Çevre yolunu yarın hizmete açacaklarını müjdeleyen Çavuşoğlu, kalan 36 kilometrelik ikinci etaba da hemen başlayacaklarını ifade etti.