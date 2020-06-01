FETÖ'cü emir subayının örgütle bağı, uzun süreli takip ile ortaya çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'cü emir subayının örgütle bağı, uzun süreli takip ile ortaya çıkarıldı

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk'ün, hiçbir dosyada isminin geçmemesine karşın, ekiplerin uzun süreli takibinin ardından örgütle bağlantısının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

FETÖ'cü emir subayının örgütle bağı, uzun süreli takip ile ortaya çıkarıldı
01.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:07

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk'ün, hiçbir dosyada isminin geçmemesine karşın, ekiplerin uzun süreli takibinin ardından örgütle bağlantısının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk, 2008 yılına kadar Sakarya 1. Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaptı. Öztürk, ardından atandığı Edirne'de istihbaratta görev aldı. 17 haftalık kursun ardından 2011 yılında Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Daire Başkanlığı'nda proje subayı olan Öztürk, 2013 yılında ise Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nda araştırma subayı olarak görev yaptı. Öztürk, 2015 yılında 7'nci Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz'ın emir subayı olarak atandı. Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanıp KHK ile meslekten ihraç edildi. Yargıtay ise Yılmaz hakkında beraat kararı verdi. 

Söz konusu dönemlerde yapılan araştırmalarda Öztürk'ün FETÖ ile bağlantısına rastlanmadı. Öztürk, 15 Temmuz'dan sonra ise Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı olarak görev yapmaya devam etti. Hiçbir dosyanın şüphelisi de olmayan Öztürk, TSK'nın örgüt yapılanmasındaki kripto FETÖ'cülerin tespiti için çalışmalarda yakayı ele verdi. HTS kayıtlarında Öztürk'ün, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. İncelemeler sonucu L.Ç.'nin, Öztürk'ü 7 sabit hattan 11 kez aradığı ve tarafların ardışık arama yöntemleriyle 2016 yılına kadar birçok kez görüştüğü ortaya çıktı. Bu deliller üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı Öztürk'ü evinde 28 Mayıs'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

HTS kayıtlarında örgüt yöneticileriyle konuştukları saptanan kripto FETÖ'cüler için de ilerleyen günlerde operasyonların düzenlenmesi beklendiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
86 yıl önce Atatürk'e ayran ikram eden kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
86 yıl önce Atatürk'e ayran ikram eden kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Naci Bostancı Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Ataizi
Spor Falcao Mete Gazoz Ozan Kabak Caner Erkin İlhan Cavcav
Daha Fazla Şehit Çocuk Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: FETÖ'cü emir subayının örgütle bağı, uzun süreli takip ile ortaya çıkarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:11:01. #1.14#
title