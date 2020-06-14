FETÖ'cü doktor saklandığı gizli merdiven altı oda da yakalandı FETÖ'cü doktor saklandığı gizli merdiven altı oda da yakalandı Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan doktorluktan ihraç edilen kadın şüpheli jandarma ekipleri tarafından köy evinde gizli bir oda da yakalandı.

FETÖ'cü doktor saklandığı gizli merdiven altı oda da yakalandı ELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan doktorluktan ihraç edilen kadın şüpheli jandarma ekipleri tarafından köy evinde gizli bir oda da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan meslekten ihraç edilmiş kadın doktor A.İ'nin merkeze bağlı Örençay köyünde bir evde olduğu belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi.Şüpheli kadın jandarma tarafından evin merdin basamaklarının altında kendisine yaptığı gizli oda da yakalandı.Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli jandarmaya görüldü. Şüphelinin aile hekimi olarak çalışırken 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği bildirildi. Kaynak: İHA