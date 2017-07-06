Fetö'cü 18 Emniyet Personeli Hakim Karşısında

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14'ü tutuklu 18 emniyet personelinin yargılanmasına başlandı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davaya sanıkların yanı sıra yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi. Tutuklu sanıklardan Ahmet G., "ByLock" ve "Kakao" programları kullanmadığını iddia ederek, kendisini 'Kako' programını herkesin kullandığını söyleyerek savundu.



Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR