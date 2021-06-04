'FETÖ borsası' soruşturmasında iddianame tamamlandı
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'FETÖ borsası' soruşturmasında iddianame tamamlandı

'FETÖ borsası' soruşturmasında iddianame tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukat 4 polis hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukat 4 polis hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'rüşvet' suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddialara göre, 2'si avukat 4'ü polis toplamda 6 şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Ş.Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. S.Ç.'nin oğlu bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden avukat K.Y.A. ile komiser E.O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 4 şüphelinin 'rüşvet almak-vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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