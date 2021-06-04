"FETÖ borsası" soruşturması; 2 avukat ve 4 polise rüşvetten 6 yıla kadar hapis istendi
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"FETÖ borsası" soruşturması; 2 avukat ve 4 polise rüşvetten 6 yıla kadar hapis istendi

'FETÖ borsası' soruşturması; 2 avukat ve 4 polise rüşvetten 6 yıla kadar hapis istendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAMUOYUNDA "FETÖ borsası" olarak bilinen ve 2 avukat 4 polis hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

KAMUOYUNDA "FETÖ borsası" olarak bilinen ve 2 avukat 4 polis hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında 'rüşvet' suçundan 6 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 2'si avukat 4'ü polis olmak üzere toplamda 6 şüpheli FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Ş.Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. Olay, S.Ç.'nin oğlu G.Ç'nin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında adliyeye getirilen şüphelilerden avukat K.Y.A. ile komiser E.O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 4 şüphelinin 'rüşvet almak ve vermek' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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