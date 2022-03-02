'FETÖ BORSASI' DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

KAMUOYUNDA 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, bir sanık hakkında beraat, 5 sanık hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz olan bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

SANIKLAR HAKKINDA 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

DURUŞMA ERTELENDİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin "Rüşvet almak-vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava sürecinde, tutuklu bulunan avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel