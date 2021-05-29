FETÖ bölge sorumlusu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ bölge sorumlusu yakalandı

FETÖ bölge sorumlusu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de FETÖ bölge sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G. sahte kimlikle yakalandı.

Ümraniye'de FETÖ bölge sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G. sahte kimlikle yakalandı.

Ümraniye'de polis ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Hüseyin G. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinden Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

Zanlının Bylock kullanıcısı olduğu, Ümraniye Yeşilvadi bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlının işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Aşk vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı
Son dakika... Aşk vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ bölge sorumlusu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 12:53:05. #1.16#

title