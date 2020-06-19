FETÖ bahanesiyle vatandaşın 150 bin lirasını ve ziynet eşyasını dolandırdılar Tekirdağ'da dolandırıcılar, 'Oğlunun adı FETÖ dosyasında geçiyor' diyerek aradıkları vatandaşın 150 bin TL'sini ve ziynet eşyasını aldı.

Tekirdağ'da dolandırıcılar, 'Oğlunun adı FETÖ dosyasında geçiyor' diyerek aradıkları vatandaşın 150 bin TL'sini ve ziynet eşyasını aldı.

Tekirdağ'da yaşayan 59 yaşındaki M.G. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, M.G.'ye oğlunun isminin FETÖ ile bağlantılı bir olayda geçtiğini ve olayın araştırılması için talimatlarını yerine getirmesini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan M.G., şüphelinin isteği doğrultusunda hazırladığı 150 bin TL ve ziynet eşyalarını Orta Camii Mahallesi'nde bir traktörün yanına bırakarak oradan uzaklaştı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.G., emniyete giderek şikayette bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerin Ş.A. ve H.Ş. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla Bursa'da yakalanan Ş.A.'nın üzerinde 30 bin lira para ve bir reşat altın ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, H.Ş. isimli şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA