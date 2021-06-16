FETÖ bahanesiyle karı kocanın 40 bin lirasını dolandırdılar
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FETÖ bahanesiyle karı kocanın 40 bin lirasını dolandırdılar

FETÖ bahanesiyle karı kocanın 40 bin lirasını dolandırdılar
Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Haberler | Güncel

SİVAS'ta kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, H.K.'yı (45) eşi S.K. (39) ile birlikte isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek 40 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.

SİVAS'ta kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, H.K.'yı (45) eşi S.K. (39) ile birlikte isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek 40 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. 

Olay saat 17.30 sıralarında Alibaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dolandırıcılar H.K.'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı daha sonra H.K. ile birlikte eşi S.K.'nın adlarının terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar paniğe kapılan H.K.'dan para istedi. H.K., dolandırıların verdiği hesap numarasına 40 bin lira para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ifade almak üzere H.K. ve eşi S.K.'yı polis merkezine götürdü. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 


FETÖ bahanesiyle karı kocanın 40 bin lirasını dolandırdılar
FETÖ bahanesiyle karı kocanın 40 bin lirasını dolandırdılar
FETÖ bahanesiyle karı kocanın 40 bin lirasını dolandırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız

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