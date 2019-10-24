FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

24.10.2019 16:12

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 100 bin lirasını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Fatih O. (35), ilçede yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp kendisini başkomiser olarak tanıtarak, "Adının FETÖ'ye karıştığını, bu olaydan kurtulabilmesi için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu" söyledi.

İhbar üzerine Akşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun parayı çektiği banka ile evinde gerekli önlemleri alarak, Fatih O'nun gelmesini bekledi.

Ekipler, kısa süre sonra eve gelen Fatih O'ya suçüstü yaptı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA